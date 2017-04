Người 25 năm không có CMND: Gian nan hành trình đòi quyền lợi (4)

Sẽ thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan Công an quận Gò Vấp Ngay khi được PV chia sẻ những hướng dẫn của cơ quan Công an quận Gò Vấp, ông Dương Văn Thắng cho biết sẽ làm theo đúng những hướng dẫn trên. Anh N.V.T., người giúp ông Thắng tìm lại quyền lợi cũng đồng tình cách giải quyết bước đầu của Công an quận Gò Vấp. Người này cho biết sẽ nhanh chóng viết đơn gửi lên đơn vị này và cùng ông Thắng đến liên hệ trực tiếp tại cơ quan Công an Gò Vấp.