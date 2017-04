Nguyên giám đốc sở Y tế Long An bị cấm xuất cảnh: Luật sư nói gì?

Thiếu tá Nguyễn Minh Sáng (người phát ngôn Công an tỉnh Long An) cho biết, Công an tỉnh Long An đã có biên bản đề nghị Cục an ninh cửa khẩu – Công an cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất - Bộ Công an không giải quyết xuất cảnh cho ông Lê Thanh Liêm (SN 1957, nguyên giám đốc sở Y tế tỉnh Long An).

Nguyên nhân ban đầu được biết, ông Lê Thanh Liêm có liên quan đến một vụ việc mà Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và quản lý chức vụ, Công an tỉnh Long An đang điều tra.

Lệnh cấm xuất cảnh đối với ông Lê Thanh Liêm

Cụ thể, Công an tỉnh Long An đang điều tra về việc sai phạm liên quan đến việc lắp đặt camera tại tòa nhà bốn cơ quan (gồm Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm mỹ phẩm tỉnh Long An, Trung tâm giám định y khoa tỉnh Long An, Trung tâm giám định pháp y tỉnh Long An, và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Long An) do Sở Y tế Long An làm chủ đầu tư.

Vì thế, UBND tỉnh Long An đã ký quyết định thanh tra, chỉ đạo sở Nội vụ tỉnh tham mưu việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với giám đốc sở Y tế tỉnh. Theo quyết định này, sở Y tế tỉnh Long An phải kiểm điểm trách nhiệm đối với các cá nhân thuộc quyền quản lý tổ đấu thầu do để xảy ra sai phạm trong việc lập thẩm định hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất, ký hợp đồng không đúng người đại diện pháp luật. Trước vụ việc này, UBND tỉnh Long An đã có văn bản chuyển cơ quan điều tra công an tỉnh Long An điều tra làm rõ vụ việc.

Đến ngày 7/4, ông Liêm đã được chủ tịch UBND tỉnh Long An ký văn bản đồng ý được nghỉ phép năm 2017 để đi du lịch tại Nhật Bản từ ngày 9 đến ngày 14/4 bằng kinh phí cá nhân tự túc.

Tuy nhiên, đến tối ngày 8/4 ông Liêm đến làm thủ tục bay thì bất ngờ bị Công an cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ngăn chặn, lập biên bản về việc chưa giải quyết xuất cảnh đối với cá nhân ông Liêm theo đề nghị của cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An.

Trước sự việc này, ông Liêm cho biết hoàn toàn bất ngờ và bức xúc với việc không được xuất cảnh. “Trước khi ra sân bay để làm thủ thục xuất cảnh, tôi hoàn toàn chưa nhận được văn bản nào cấm xuất cảnh từ phía Công an tỉnh Long An. Việc này thật khiến tôi vô cùng bất ngờ và bức xúc. Vì thế, tôi đã gọi điện thoại báo cáo sự việc lên chủ tịch và phó chủ tịch tỉnh Long An. Các ông ấy cũng bất ngờ như tôi và nói rằng không biết gì về sự việc tôi bị cấm xuất cảnh cả”, ông Liêm cho biết.

Được biết, ông Lê Thanh Liêm đã có quyết định cho thôi nhiệm vụ để chờ về hưu trước tuổi vào tháng 2/2017. Tuy nhiên, hiện tại, ông Liêm vẫn còn nằm trong diện cán bộ do nhà nước quản lý.

Liên quan đến vấn đề xuất nhập cảnh, luật sư Nguyễn Văn Hiếu (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết: Theo Điều 21 văn bản hợp nhất Nghị định số 07/VBHN-BCA ngày 31/12/2015 quy định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Theo đó, công dân Việt Nam ở trong nước chưa được xuất cảnh nếu thuộc một trong những trường hợp:

1. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc có liên quan đến công tác điều tra tội phạm.

2. Đang có nghĩa vụ chấp hành bản án hình sự.

3. Đang có nghĩa vụ chấp hành bản án dân sự, kinh tế; đang chờ để giải quyết tranh chấp về dân sự, kinh tế.

4. Đang có nghĩa vụ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nghĩa vụ nộp thuế và những nghĩa vụ khác về tài chính trừ trường hợp có đặt tiền, đặt tài sản hoặc có biện pháp bảo đảm khác để thực hiện nghĩa vụ đó.

5. Vì lý do ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm lây lan.

6. Vì lý do bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

7. Có hành vi vi phạm hành chính về xuất nhập cảnh theo quy định của Chính phủ”

Theo luật sư Hiếu, với quy định trên, ông Liêm "đang có liên quan đến công tác điều tra tội phạm" nên bị cấm xuất cảnh là đúng theo các quy định của pháp luật.

Dương Hạnh