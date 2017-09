Pisen kiện Apple, đòi bồi thường... 3.500 đồng

Pisen là thương hiệu Trung Quốc và khá nổi tiếng tại Việt Nam. Hãng này chuyên sản xuất các phụ kiện như cáp dữ liệu, phích cắm điện và pin sạc dự phòng.

Việc khởi kiện của Pisen xuất phát từ việc Apple nhiều lần gửi khiếu nại đến các trang thương mại điện tử ở Trung Quốc tố Pisen đã vi phạm các bằng sáng chế thiết kế. Từ đó Apple yêu cầu các trang này loại bỏ sản phẩm Pisen khỏi danh sách hàng đang bán.

Pisen còn cho biết chương trình chứng nhận bắt buộc MFi ("made for iPod/iPhone/iPad") của Apple dành cho các phụ kiện do bên thứ ba sản xuất là một hình thức cạnh tranh không lành mạnh. Theo Pisen thì MFi là một công cụ để đòi hỏi các bên thứ ba phải trả phí cao cho Apple. Thực tế thì Apple đã nhiều lần từ chối cho Pisen đăng ký chứng nhận MFi mà không giải thích lý do.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Pisen - Zhao Guocheng tuyên bố: "Apple là một công ty vĩ đại hàng đầu thế giới, nhưng các công ty vĩ đại không nên làm những điều có hại cho lợi ích của người tiêu dùng.”

Một nhà phân tích ở Bắc Kinh cho biết, hiếm khi có trường hợp một công ty lớn như Pisen liên tục xin chứng nhận nhưng lại bị từ chối. Ông này nói rằng việc các nhà sản xuất phụ kiện cỡ trung và nhỏ tại Trung Quốc không tham gia vào chương trình MFi chỉ vì chi phí xin chứng nhận là rất cao.

Trên cửa hàng trực tuyến của Apple, một cáp dữ liệu cho iPhone có giá từ 149 NDT, trong khi cáp dữ liệu hiệu Belkin (được chứng nhận MFi) là 228 NDT. Điều này cho thấy sự khác biệt lớn về giá cả giữa sản phẩm có MFi và không có MFi.

Apple hiện chưa có phản ứng gì về vụ kiện của Pisen.

Ngọc Quang