Samsung đang “móc túi” người dùng đến mức nào?

Note 8 tăng giá phi mã

Nếu như Galaxy Note 7 khi ra mắt tại Mỹ chỉ có giá từ 770 USD đến 800 USD tùy phiên bản, thì mức giá 930 USD của Note 8 cao hơn tới hơn 16%. Ở các thị trường như Anh quốc thậm chí còn "khủng khiếp" hơn khi người dùng phải bỏ ra tới 869 bảng Anh (tương đương 25 triệu đồng) để có thể sở hữu Note 8. Một số nước tại châu Âu còn đề nghị mức giá 999 Euro, tức khoảng hơn 26 triệu đồng cho smartphone mới của Samsung.

Tại Việt Nam, Galaxy Note 8 chính hãng sẽ được bán ra vào ngày 29/9 với mức giá 22,5 triệu đồng. Trước đó, thế hệ Galaxy Note 7 được bán tại Việt Nam với mức giá niêm yết chỉ 18,9 triệu đồng.

Nhiều người dùng cảm thấy bức xúc vì chính sách bán hàng với giá ngày càng “cắt cổ” của Samsung, ngay cả với những người đã gắn bó lâu năm với thương hiệu Hàn Quốc. Anh Đức Minh, một người dùng tại TP.HCM cho biết: “Mức giá của Note 8 cao như vậy là không hợp lý, bởi máy có cấu hình ngang với Galaxy S8 ra mắt trước đó và chỉ bổ sung tính năng camera kép cũng như tăng kích thước màn hình lên 6,3 inch nhưng lại cắt giảm dung lượng pin chỉ còn 3.300mAh”.

Có thể giải thích cho mức giá cao của Note 8 tại Mỹ. Ở đây khách hàng chủ yếu mua sản phẩm thông qua các nhà mạng, và các nhà mạng này lại thường xuyên đưa ra nhiều chương trình giảm giá. Vì thế nên đa số người dùng Mỹ sẽ trả ít tiền hơn giá niêm yết trên sản phẩm. Mới đây nhất, T-Mobile đã áp dụng chương trình mua 1 tặng 1 cho những ai đặt hàng trước Galaxy Note 8 (mua Note 8 sẽ được nhận S8, S8 Plus hoặc một chiếc Note 8 thứ hai).

Thế nhưng tại Việt Nam thì sao? 100% người dùng mua “đứt” máy từ cửa hàng và do đó sẽ phải chịu mức giá cao chót vót cho Note 8 là 22,5 triệu đồng. Điều này thật đang suy nghĩ khi Việt Nam lại chính là nơi Note 8 được lắp ráp và xuất xưởng.

Một lý do nữa mà các chuyên gia đưa ra cho việc Samsung tăng giá Note 8 đó là do họ có đối tượng khách hàng ổn định, là những người ưa thích cây bút S-Pen. Vì thế nếu Note 8 có giá cao đến bao nhiêu thì những người này vẫn sẽ bỏ tiền ra mua.

iPhone X đội giá vì… Samsung?

Rạng sáng ngày 13/9, Apple đã ra mắt iPhone X mới với nhiều cải tiến đắt giá nức lòng người hâm mộ. Thế nhưng điều đáng chú ý nhất trên iPhone mới của Apple đó là mức giá từ 999 USD, cao hơn rất nhiều so với con số 650 USD của iPhone 7 ra mắt vào năm ngoái. Một sản phẩm đặc biệt, sản xuất giới hạn số lượng và đánh dấu kỷ niệm 10 năm iPhone ra mắt, tất nhiên xứng đáng với mức giá cao như vậy. Nhưng nếu bạn thấy nó cao, đừng vội trách Apple mà hãy… trách Samsung trước.

Chuyên gia Ming-Chi Kuo của KGI Securities phân tích, việc iPhone X có mức giá như vậy là do nhà cung cấp linh kiện chính Samsung đã đẩy giá một số linh kiện lên rất cao để tận dụng ưu thế độc quyền. Do là hãng duy nhất cung cấp được màn hình OLED cho smartphone, Samsung đã “ép giá” Apple lên tới hơn 120 USD cho mỗi màn hình, cao gần gấp 3 lần so với màn hình LCD hiện nay.

Do thời gian sản xuất iPhone X có hạn, Apple khó có thể tìm được đối tác thứ hai để phá thế độc quyền của Samsung và yêu cầu giảm giá. Nguồn tin cũng cho hay, hiện hãng vẫn đang nỗ lực khắc phục điều này trong các thế hệ iPhone tiếp theo, khi xây dựng trung tâm nghiên cứu công nghệ OLED tại Đài Loan và chỉ định LG Display là đối tác cung cấp cho năm 2018.

Số lượng màn hình OLED mà Samsung cung cấp cho Apple lên đến 160 triệu chiếc, theo một thỏa thuận đã ký trước đó. Có thể nói, đây là một nguồn lợi nhuận khổng lồ thậm chí còn lớn hơn cả việc bán điện thoại mà Samsung có thể thu về.

Dù sao thì Apple cũng không chịu thiệt hại gì, tất cả chi phí đều đã được đưa vào giá sản phẩm và rút cuộc chỉ có người dùng là chịu thiệt thòi. Khó có thể trách Apple khi bản thân Note 8 cũng có giá tới… 930 USD và như thế iPhone X có giá 999 USD cũng không phải là quá chênh lệch.

Sau thất bại ê chề với Galaxy Note 7 vào năm ngoái, Samsung đã tổn hao rất nhiều tiền trong công tác thu hồi và đền bù thiệt hại cho khách hàng. Hãng cũng đã trở lại mạnh mẽ vào năm 2017 này với những sản phẩm ấn tượng như S8 hay Note 8. Tuy nhiên, việc tăng giá Note 8 và linh kiện cho iPhone 8 là những động thái cho thấy Samsung sẽ chẳng bao giờ chịu thiệt.

Suy cho cùng, thiệt hại vẫn thuộc về người tiêu dùng khi phải mua các sản phẩm smartphone cao cấp với giá “cắt cổ”.

