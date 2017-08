Săn tìm biệt thự vượng phong thủy phía Tây Thủ đô

Được biết đến là vùng đất “địa linh nhân kiệt” nhất nhì phía Tây Hà Nội, La Khê nằm trên trục “Thăng Long rồng vàng”, nối Hồ Tây - Ba Vì, đóng vai trò chức năng kết nối hai khu trung tâm hành chính cũ và mới của Hà Nội. Kể từ khi tuyến đường Lê Văn Lương kéo dài được mở rộng, khu vực La Khê đã trở thành điểm sáng trên trục chính Láng Hạ - Lê Văn Lương - Tố Hữu.

An Khang Villa tọa lạc tại Khu đô thị Dương Nội, nằm trên vùng đất “địa linh nhân kiệt” La Khê

Với vị thế là một vùng đất vượng khí, dáng đất hình đầu rồng mang ý nghĩa danh vọng và quyền lực, từ lâu La Khê đã được nhiều chủ đầu tư lớn trên thị trường bất động sản chọn làm nơi kiến tạo những công trình nhà ở cao cấp. Nổi bật trong những dự án tiêu biểu, phải kể đến những biệt thự cao cấp An Khang Villa, An Phú Shop-villa... nằm trong Khu đô thị sinh thái Dương Nội do Tập đoàn Nam Cường xây dựng và phát triển.

Tọa lạc tại ngay gần cửa ngõ, nơi hội tụ tinh hoa từ thế đất, khu biệt thự An Khang Villa còn được hưởng lộc từ thủy khí của hồ nước rộng hơn 6ha mặt nước nằm ngay trong khuôn viên Công viên Thiên văn học ngoài trời đầu tiên tại Đông Nam Á. Theo quan niệm phong thuỷ, nếu trước cửa nhà có nước gọi là tiền đường tụ thuỷ, nghĩa là nhà có phúc trạch bởi nước là biểu tượng của phúc. Với yếu tố thủy khí hòa hợp trong địa khí, những căn biệt thự An Khang Villa sẽ mang đến cho chủ sở hữu sự may mắn, công danh và sự nghiệp.

An Khang Villa nơi hội tụ sự may mắn, công danh và sự nghiệp với yếu tố thủy khí hòa hợp trong địa khí

Không chỉ vậy, nằm kế bên hồ điều hòa càng làm yếu tố thủy khí gia tăng năng lượng tích cực giúp An Khang Villa trở thành vùng đất hội tụ, mang điều may mắn, an lành đến cho cư dân sinh sống tại đây.

Với gần 400 căn biệt thự đơn lập và song lập có diện tích linh hoạt từ 158m2 đến 352m2, An Khang Villa mang đến sự đa dạng để gia chủ lựa chọn cho phù hợp với tuổi tác, vận mệnh và nhu cầu đặc biệt. Các căn biệt thự An Khang Villa được thiết kế thoáng đãng, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, ban công rộng thoáng sẵn sàng đón nắng, đón gió và mang vượng khí tốt vào tận mỗi căn phòng, tạo năng lượng sống tràn đầy, tươi mới mỗi ngày.

Thiết kế hòa hợp thiên nhiên của An Khang Villa

Bên cạnh đó, chủ đầu tư còn kiến tạo không gian sống hài hòa với thiên nhiên bằng việc trồng hàng nghìn cây xanh dọc các tuyến đường nội khu, chú trọng đầu tư vào công trình tiện ích về giáo dục, y tế. Ngay tại nội khu đã có đến 5 trường học liên cấp chất lượng được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, có 3 trường: Mầm non, Tiểu học và THCS Lê Qúy Đôn đã đi vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu học tập của hàng nghìn học sinh. Cùng với hệ thống cơ sở ý tế uy tín chỉ cách vài phút di chuyển: Bệnh viện quốc tế Nam Cường, Bệnh viện 103, Bệnh viện đa khoa Hà Đông, Viên y học cổ truyền, Khu đô thị Dương Nội nói chung và An Khang Villa nói riêng đang là vùng đất hội tụ đầy đủ yếu tố để phát triển toàn diện Nhân – Trí – Lực cho cộng đồng dân cư.

Hội tụ đầy đủ tinh hoa của đất trời, được kiến tạo bởi chủ đầu tư có tiềm lực, biệt thự An Khang Villa chắc chắn sẽ mang đến cuộc sống thịnh vượng, thanh bình và hạnh phúc cho chủ sở hữu và nơi an cư “đáng tiền” tại khu vực Phía Tây Hà Nội.

Được biết, khách hàng sở hữu An Khang Villa từ nay đến hết 30/10/2017 sẽ nhận được ưu đãi đặc biệt lớn nhất trong năm: tặng ngay xe Mazda 3 trị giá đến 730 triệu đồng cùng chiết khấu hấp dẫn lên đến 8%/năm khi thanh toán sớm.

