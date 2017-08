Tạm giam nam thanh niên đâm chết anh họ trong đám giỗ

Sáng 30/8, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, cơ quan vừa bắt tạm giam đối tượng Phan Phước Long (SN 1988, ngụ phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để điều tra hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ việc là Phan Hồng T. (SN 1986, ngụ xã Bình Trưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang).

Phan Phước Long tại cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h, ngày 27/8, anh T. tổ chức đám giỗ cho người thân tại xã Bình Trưng và mời em họ là Long đến dự.

Trong lúc ăn uống, T. và Long xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Khi cơn cãi vã lên đến đỉnh điểm, Long rút dao bấm đâm trúng vào đầu của T..

Sau khi xảy ra sự việc, người dân nhanh chóng hỗ trợ đưa T. đến bệnh viên Đa khoa tỉnh Tiền Giang cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ cho biết, T. bị rách màng cứng, thủng não dẫn đến tử vong.

Lúc này, công an cũng đã có mặt để điều tra sự việc. Tuy nhiên, do sợ hãi, Long đã bỏ trốn. Đến ngày 29/8, Long nghe tin T. tử vong nên đã đến công an đầu thú.

Tại cơ quan công an, Long khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện, sự việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Dương Hạnh