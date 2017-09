Tiền ảo đồng loạt sụt giá hơn 20% chỉ trong 48 giờ qua

Sau thời gian tăng giá phi mã dài vài tháng qua, các đồng tiền ảo đã bắt đầu sụt giá mạnh tới hơn 20% chỉ trong vòng 2 ngày vừa qua. Bitcoin giảm gần 16,5% chỉ sau vài ngày đạt cột mốc lịch sử 5.000 USD, trong khi một loại tiền ảo nổi tiếng khác là Ethereum thì giảm đến 23,5%.

Lí do dẫn đến điều này được cho là ảnh hưởng từ quyết định không thông qua ICO (hình thức gây quỹ kinh doanh bằng tiền ảo) của chính phủ Trung Quốc. Các lãnh đạo quốc gia tỷ dân cho biết, tiền ảo "làm lũng đoạn nền kinh tế và gây rối loạn trật tự tài chính". Sự việc này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Uỷ ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ đưa ra khuyến cáo về tính hợp pháp của một số thương vụ ICO gần đây.

Chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu tất cả các ICO phải hoàn trả lại tiền cho nhà đầu tư và gây một tâm lý hoang mang lan rộng trong cộng đồng này. Ngay lập tức, NEO - một đồng tiền ảo xuất xứ từ Trung Quốc - đã sụt giá đến hơn 50% sau quyết định nói trên.

Một lí do khác mà các chuyên gia đưa ra cho sự sụt giá của tiền ảo nói chung và Bitcoin nói riêng đó là do sự điều chỉnh của thị trường sau thời gian dài tăng giá. Sau khi sụt giảm, giá trị của đồng Bitcoin vẫn gấp đôi so với 4 tháng trước, nằm ở mức 4.366 USD. Không chỉ riêng tiền ảo mà cổ phiếu, thậm chí tiền thật cũng phải tuân theo quy tắc điều chỉnh này, các chuyên gia cho biết.

Đức Trọng