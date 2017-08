Nhìn chung, Note 8 sở hữu màn hình viền siêu mỏng như Galaxy S8/S8+ nhưng được bo cong ít hơn nên vuông vức và mạnh mẽ hơn. Màn hình của máy rộng 6.3 inch, lớn hơn so với 6.2 inch của Galaxy S8+ và giữ nguyên các thông số khác như độ phân giải 1.440x2.960, công nghệ Super AMOLED.

Về ngoại hình, Galaxy Note 8 lớn hơn một chút và phần khung bao quanh cũng cao hơn một chút so với mặt kính. Tuy thiết kế này khiến máy mất đi sự liền lạc như S8+ nhưng sẽ an toàn hơn khi bị rơi. Bút S-Pen của Note 8 không nhận được nhiều nâng cấp đáng kể so với bút của Note 7 năm ngoái.