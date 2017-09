Trên tay iPhone 8 và 8 Plus, "đứa con ghẻ" của Apple

Được coi là bản nâng cấp của iPhone 7 và 7 Plus, iPhone 8 có vi xử lý Apple A11 Bionic mạnh mẽ hơn, cảm biến camera mới, ống kính chống rung quang học OIS, mặt lưng làm bằng kính và có khả năng sạc không dây.

Thiết kế của iPhone 8 và 8 Plus không khác nhiều so với thế hệ trước khi vẫn giữ kích thước màn hình như cũ, 4,7 inch với iPhone 8 và 5,5 inch với iPhone 8 Plus. Thậm chí độ phân giải màn hình của 2 chiếc iPhone mới cũng không có gì thay đổi, 750 x 1334 pixel với iPhone 8 và 1080 x 1920 với iPhone 8 Plus.

Tuy nhiên điều đáng chú ý là dung lượng pin trên bộ đôi này lại sụt giảm. iPhone 8 có pin dung lượng 1.821mAh, trong khi iPhone 8 Plus là 2.675mAh. Mức dung lượng này thấp hơn so với 1.960mAh của iPhone 7 và 2.900mAh của iPhone 7 Plus. Thậm chí, dung lượng pin trên iPhone 8 Plus còn thấp hơn so với 2.750 mAh trên iPhone 6S Plus - chiếc iPhone phiên bản Plus có dung lượng pin thấp nhất từ trước đến nay.

Về mức giá, 2 chiếc smartphone này có giá lần lượt là 700 và 800 USD, đắt hơn khoảng 50 USD so với bô đôi iPhone 7 và 7 Plus. Tại Việt Nam, các thương gia đang chào bán iPhone 8 và 8 Plus ở mức lần lượt 22 và 26 triệu đồng trong thời điểm đầu. Máy sẽ được bán ra vào ngày 22/9 và hứa hẹn sẽ sớm có mặt ở Việt Nam dưới dạng hàng xách tay.

So với iPhone 7 và 7 Plus, iPhone 8 và 8 Plus tỏ ra không "hot" bằng khi vẫn có thể đặt mua dễ dàng sau ngày Apple mở bán. Ở thời điểm này năm ngoái, giá của iPhone 7 và 7 Plus lên đến hơn 30 triệu đồng khi mới về Việt Nam.

Ngọc Quang