Truy bắt vị khách vào cửa hàng, cầm iPhone "tự sướng" rồi tẩu thoát

Công an phường Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, chiều ngày 20/9, một vụ trộm điện thoại iPhone 6S Plus táo tợn đã xảy ra tại cửa hàng mua bán, sửa chữa điện thoại cũ tại số 34 Quan Nhân (Cầu Giấy, Hà Nội). Kẻ trộm ngang nhiên vào cửa hàng, không bịt mặt và cầm chiếc điện thoại phi lên xe máy bỏ chạy mà không cần đồng bọn hỗ trợ.

Cụ thể, chủ cửa hàng chuyên mua bán, sửa chữa điện thoại cũ tại số 34 Quan Nhân (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, chiều cùng ngày, có một thanh niên ăn vận bình dân vào cửa hàng và đề nghị cho xem điện thoại.

Hành vi của tên trộm bị camera ghi lại.

Người này xem kỹ chiếc điện thoại iPhone 6S Plus đã qua sử dụng và thực hiện các thao tác chụp ảnh “tự sướng” để thử camera. Trong quá trình này, đối tượng cố tình lùi dần về phía cửa, trong khi người bán hàng mất tập trung, vì đang xem điện thoại khác cho khách.

Bất ngờ, đối tượng cầm chiếc iPhone 6S Plus cũ phi thẳng lên xe máy và bỏ chạy, khiến cho người bán hàng không kịp trở tay.

Hình ảnh trích xuất từ camera tại cửa hàng cho thấy đối tượng thực hiện vụ trộm rất táo tợn khi không bịt mặt và thực hiện hành vi một mình.

Sau đó, chủ cửa hàng đã lên Công an phường Trung Hòa để trình báo sự việc. Trung úy Nguyễn Đình Tâm (cảnh sát hình sự, công an phường) cho biết, Công an phường Trung Hòa đang phối hợp với Công an quận Cầu Giấy điều tra, xác định danh tính và truy bắt tên trộm.

Nhìn nhận dưới góc độ pháp lý, luật gia Phan Quốc Hiển nêu quan điểm: "Vụ việc trên khá nghiêm trọng. Giữa thanh thiên bạch nhật, có người ở trong cửa hàng mà kẻ xấu dám manh động thực hiện hành vi phạm tội của mình. Với những tình tiết kể trên có thể thấy, hành vi của đối tượng kia có dấu hiệu của tội Cướp giật tài sản được quy định tại Điều 136, Bộ luật Hình sự".

Luật gia Hiển phân tích, khác với tội Cướp tài sản, người thực hiện hành vi cướp giật tài sản không dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được mà lợi dụng sơ hở của người quản lý tài sản hoặc có thể tự mình tạo ra những sơ hở để thực hiện hành vi công khai chiếm đoạt tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Với hành vi này, người phạm tội có thể đối mặt với mức án từ 1 năm tù đến tù chung thân.

Xuân Hòa