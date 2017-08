Ngày 18/8, liên quan đến vụ việc trên, Công an TP.HCM đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng củng cố hồ sơ xử lý vụ việc, đồng thời truy tìm những người có liên quan.

Theo công an, đường dây do Nguyễn Thị Ngọc (SN 1986, Á khôi 1 của cuộc thi Cuộc chiến sắc đẹp năm 2017) cùng với chị ruột Nguyễn Thị Tiền (SN 1984, quê tỉnh Long An, tạm trú phường 8, quận 3) và Phạm Thị Thanh Hiền (SN 1985, quê tỉnh Quảng Bình, Hoa khôi Thời trang Việt Nam 2017, trú quận 6) điều hành.

Các "chân dài" đang bán dâm trong khách sạn thì bị công an bắt giữ.

Ba đối tượng cùng nhau xây dựng một đường dây mại dâm có khoảng 30 “chân dài” luôn sẵn sàng "đi khách".

Đường dây bán dâm của Ngọc và Tiền, Hiền quy tụ hàng chục chân dài có tiếng.

Mức giá bán dâm của đường dây dao động từ 500 - 2.500USD. Ngoài ra, Ngọc còn tổ chức sex tour cho các đại gia với giá trung bình 1.000USD/ngày/gái mại dâm. Ngọc và Tiền hưởng khoảng 20% tiền hoa hồng trên tổng số tiền bán dâm.

Như đã đưa tin, khoảng 23h30 ngày 15/8, đội 6, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 - Công an TP.HCM) đã phối hợp cùng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64 - Công an TP.HCM) kiểm tra 2 khách sạn Minh Tâm (đường 3/2, phường 10, quận 10) và Hoàng Hải Lâm (đường Phạm Hồng Thái, phường Bến Thành, quận 1) thì bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Qua khai nhận ban đầu, các "chân dài" thừa nhận nằm trong đường dây bán dâm do Tiền, Ngọc và Hiền điều hành.

Phùng Sơn