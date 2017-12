Cựu Chủ tịch PVN Nguyễn Quốc Khánh bị đình chỉ công tác

Bộ trưởng Công Thương tạm đình chỉ công tác với ông Nguyễn Quốc Khánh.

Ông Nguyễn Quốc Khánh nguyên là Chủ tịch hội đồng thành viên Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) từ tháng 1/2016 đến tháng 3/2017. Bộ Công Thương cho biết, hiện tại ông Nguyễn Quốc Khánh đang công tác tại Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia về phát triển điện lực tại bộ Công Thương.

Theo Bộ Công Thương, cơ quan cảnh sát điều tra đã có quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Khánh. Bộ này tạm đình chỉ công tác để chờ đợi cơ quan có thẩm quyền làm rõ.

Ngày 8/12, trên cơ sở tờ trình của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét và tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Quốc Khánh, Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Cùng ngày, theo Cổng thông tin điện tử bộ Công an, Cơ quan An ninh điều tra - bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại điều 165 Bộ luật Hình sự, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Quốc Khánh.

Ông Nguyễn Quốc Khánh từng là Phó tổng giám đốc Công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP); Tổng giám đốc Công ty liên doanh dầu khí Mê Kông; Tổng giám đốc Công ty chế biến và kinh doanh sản phẩm dầu mỏ (PDC); Tổng giám đốc Tổng Công ty dầu Việt Nam (PVOIL); Phó tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam…