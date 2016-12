Fan phấn khích trước món quà sinh nhật bất ngờ của Mỹ Tâm

Khép lại một năm 2016 đầy thành công với việc trình làng hai ca khúc mới là “Hãy về với nhau” và “Cuộc tình không may” cùng nhiều show diễn ấn tượng đánh dấu vị trí của mình trong làng nhạc Việt, Mỹ Tâm cảm thấy vô cùng hạnh phúc, ấm áp khi luôn nhận được những tình cảm to lớn từ khán giả dành cho mình.

Chính vì lẽ đó mà năm 2017, Mỹ Tâm luôn tự nhủ phải không ngừng sáng tạo, cống hiến, mang đến cho những người yêu mến “Hoạ mi tóc tím” những sản phẩm âm nhạc chỉn chu, chất lượng, không làm phụ lòng mọi người; cụ thể món quà “khai lộc” đầu tiên đó chính là DVD “Ô cửa màu xanh” sẽ được phát hành trong dịp sinh nhật của Mỹ Tâm vào tháng 1 sắp tới.

Nữ ca sĩ Mỹ Tâm

Cách đây gần tròn 1 năm, tối 16/01/2016, Mỹ Tâm cùng ê-kíp đã tổ chức đêm nhạc mang tên “Ô cửa màu xanh” để mừng tuổi mới tại nhà hát Hoà Bình với sự tham gia của hơn 2000 khán giả dưới bàn tay đạo diễn của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.

Đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ sử dụng 10 bộ trang phục cho đêm diễn. Xuyên suốt chương trình, hàng loạt ca khúc đánh dấu chặng đường hoạt động nghệ thuật của Mỹ Tâm đã được cô làm mới lại, tạo cho khán giả cảm giác mới lạ, thích thú. Từ những ca khúc quen thuộc như Tình yêu chưa nói, Nhé anh, Chuyện như chưa bắt đầu, Như một giấc mơ,....đến “bản hit quốc dân” - Ước gì cũng được cô hoà giọng cùng những cô cậu học trò trong chương trình Giọng hát Việt 2015 mang đến bất ngờ cho khán giả.

Đặc biệt, phần biểu diễn những tình khúc kinh điển như Anh đến thăm em đêm ba mươi, Cám ơn người tình… hay phần giao lưu nhạc Bolero có một không hai của Mỹ Tâm như Sầu lẻ bóng, Chỉ hai đứa mình thôi nhé... đã mang lại rất nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả.

Mỹ Tâm tung DVD “Ô cửa màu xanh”.

Ngoài ra, điểm nhấn của đêm nhạc là màn song ca “đỉnh – đỉnh – đỉnh” của Mỹ Tâm cùng “ông hoàng nhạc đỏ” Trọng Tấn qua ca khúc nhạc kịch nổi tiếng như The phantom of the opera (Bóng ma trong nhà hát) và sự kết hợp thú vị của cả 3 giọng ca Quang Dũng, Trọng Tấn, Mỹ Tâm qua ca khúc Dường như ta đã… khiến không ít khán giả “nổi da gà”.

Tất cả những cung bậc cảm xúc ấy sẽ được Mỹ Tâm làm “sống lại” thông qua DVD “Ô cửa màu xanh” sẽ được phát hành vào ngày 14/01/2016.

Song Ngư