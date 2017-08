Hà Nội: Bắt 'siêu cướp giật' sở hữu 2 tiền án và 5 tiền sự

Công an TP.Hà Nội cho biết, sau thời gian dài xác lập chuyên án đấu tranh, có sự phối hợp của Công an 14 phường trên địa bàn, phòng Cảnh sát hình sự và các tổ công tác 141, ngày 10/8 vừa qua, đội CSHS Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã bắt được "siêu cướp giật" Trần Quế Lâm (SN 1970, HKTT phường Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội, hiện tạm trú tại 1 chung cư cao cấp ở phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội).

Theo tài liệu của cơ quan công an, vào khoảng 11h ngày 10/8, Trần Quế Lâm đi từ nội thành sang quận Long Biên. Qua cầu Chương Dương, di biến động của gã đã bị trinh sát hình sự Công an quận Long Biên thông tin, đề nghị sự phối hợp của các tổ 141 đang làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Văn Cừ. Cùng lúc, các tổ trinh sát Công an các phường Gia Thụy, Bồ Đề, Ngọc Lâm cũng đã được điều động.

Đối tượng Lâm tại cơ quan công an.

Khi đối tượng di chuyển đến đến nút giao thông ngã ba Nguyễn Văn Cừ - Ngọc Lâm, vừa dừng xe vì đèn đỏ, đối tượng Lâm đã bị lực lượng công an ập vào khống chế, bắt giữ. Tại đây, cơ quan công an đã thu giữ khẩu súng ngắn và 4 viên đạn. Sau đó, CQĐT làm rõ đối tượng Lâm là nghi phạm gây ra 11 vụ cướp giật.

Cụ thể, vào khoảng 9h30 ngày 7/8/2017, trên đường Cổ Linh, thuộc phường Bồ Đề, đối tượng Lâm đã giật túi xách của chị Th. (nhà ở Gia Lâm - Hà Nội), bên trong có điện thoại di động OPPO, 1 ổ cứng máy tính, 20 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân.

Một trong những phi vụ, đối tượng thu chiến lợi phẩm nhiều nhất xảy ra vào chiều 20/3/2017, tại đường Vạn Hạnh, phường Đức Giang, Long Biên. Lâm đã cướp được của 1 người đàn ông quốc tịch Trung Quốc chiếc túi xách bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân, thẻ ATM và gần 300 triệu đồng.

Súng và đạn cơ quan công an thu được từ Lâm.

Theo các trinh sát tham gia vụ án này, Lâm gây án trong thời gian dài mới bị bắt. Những lần đi cướp đối tượng tính toán kỹ mọi đường đi, nước bước, phương tiện và thủ đoạn để tránh bị chú ý, phát hiện.

Được biết, Trần Quế Lâm khoác vỏ bọc giúp vợ kinh doanh qua mạng. Thực chất, gã dành thời gian để tránh sự truy xét của lực lượng chức năng và cũng để hưởng thụ thành quả kiếm được.

Cũng theo cơ quan công an, đối tượng Lâm trước lúc bị bắt đã có 2 tiền án và 5 tiền sự. Số tiền phi pháp từ việc cướp giật ước tính hơn 500 triệu đồng.

Hiện, vụ án đang được Công an quận Long Biên điều tra mở rộng, đề nghị ai là bị hại của Trần Quế Lâm đến đội CSHS Công an quận Long Biên trình báo, cung cấp thông tin, liên hệ gặp đồng chí Dượng, số điện thoại: 0914589989.

X.N