MC Nguyên Khang: ‘Nổi tiếng chưa bao giờ là đích đến của tôi’

Vốn là MC nổi tiếng, có chỗ đứng trong showbiz Việt, Nguyên Khang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều khi tham gia gameshow âm nhạc Sinh ra để tỏa sáng. Không ít ý kiến cho rằng, anh tìm đến cuộc thi để “đánh bóng” tên tuổi. Nhưng, sau tất cả, chàng MC điển trai đã khiến mọi người tâm phục, khẩu phục với những màn thể hiện ấn tượng cùng nhạc cụ dân tộc và đăng quang ngôi vị Quán quân mùa đầu tiên của Sinh ra để tỏa sáng.

Nguyên Khang vỡ òa hạnh phúc khi được xướng tên ngôi vị Quán quân Sinh ra để tỏa sáng.

Chia sẻ với báo Người Đưa Tin, chàng MC điển trai khẳng định: “Tôi không mưu cầu danh tiếng khi đến sân chơi này. Tôi đang hướng đến hình ảnh nghệ sĩ đa năng, có khả năng biểu diễn và nhạc cụ là hướng đi mới của tôi. Có một câu nói: "Càng cao danh vọng, càng lắm gian nan". Nổi tiếng chưa bao giờ là đích đến của tôi, nhưng giỏi hơn lại là điều tôi phải nỗ lực làm được.

Hơn nữa, tôi chọn thi Sinh ra để tỏa sáng vì ý nghĩa và sở thích cá nhân. Trước hết, chương trình thuyết phục tôi vì Quán quân sẽ trích số tiến thưởng 100 triệu cho quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường hay chữa bệnh. Sau đó, tôi cũng muốn học thêm nhạc cụ để đàn cho các khán giả yêu mến mình nghe. Vì đã xác định như thế nên tâm lý thi cử của tôi rất thoải mái”.

Bên cạnh đó, so với những thí sinh khác trong cuộc thi, Nguyên Khang là người có sự đầu tư hơn, thậm chí “chơi trội” với cả cây đàn trị giá nghìn đô. Nói về quyết định mạo hiểm của mình, Quán quân Sinh ra để tỏa sáng bày tỏ: “Khán giả cũng rất bất ngờ với khả năng chơi nhiều nhạc cụ của tôi. Tôi chơi tổng cộng 3 loại nhạc cụ khác nhau trong suốt quá trình thi: Đàn nguyệt, đàn nhị và đàn tứ. Các cây đàn có nhiều loại và giá thành cũng khác nhau, cây đắt nhất là đàn tứ, gần nghìn đô. Tôi tham lắm, muốn khán giả nhớ đến mình nên chấp nhận chơi lớn. Có nhiều người còn cười tôi và bảo: Nếu không đoạt Quán quân, chắc tôi sẽ lỗ nặng. Thế nên, tôi phải phấn đấu đoạt Quán quân để có tiền bù lỗ”.

Trong mỗi bước đi của mình, Nguyên Khang luôn chú trọng đến "chất" nhiều hơn "lượng".

Đây cũng là lần thứ hai Nguyên Khang được xướng tên ở ngôi vị cao nhất của một gameshow truyền hình. Còn nhớ, vào năm 2009, chàng trai sinh năm 1984 đã đoạt Quán quân chương trình Cầu vồng, đây cũng là “bàn đạp” giúp anh thành công với nghiệp cầm mic.

Tiết lộ bí quyết giành ngôi đầu bảng trong các cuộc thi, Nguyên Khang chia sẻ: “Thú thật, tôi không có thói quen tham gia thi gameshow. Đây là lần thứ hai tôi đoạt Quán quân. Tôi nhắc mình không nên thi nhiều, vì tần suất xuất hiện đã quá dày.

Nếu tham gia một sân chơi nào đó, vai trò của tôi phải mang sự thú vị khác lạ cho người xem, thế là tôi đã quyết định chọn nhạc cụ dân tộc. Trong mỗi bước đi của mình, tôi chú trọng “chất” nhiều hơn “lượng”. Tôi chỉ thi đúng hai lần và may mắn là cả hai lần đều đoạt Quán quân. Tôi nghĩ mình may mắn, còn tài năng thì nhiều người giỏi hơn. Thêm nữa, tôi rất thích các loại khí cụ. Tôi có cảm giác mình bước vào thế giới khác khi đánh những nhạc cụ này. Cảm giác không có quá khứ, không có tương lai, hiện tại cũng không thấy, chỉ thấy một cảm giác an nhiên, bình thản và thiền định”.

Hà Linh