Văn Anh – Tú Vi: Phải có nhau mới làm được việc!

Duyên phận đẩy đưa

Đã hai năm trôi qua kể từ khi về chung một nhà, song mọi thứ với cặp đôi Vi – Anh vẫn vẹn nguyên như thuở mới yêu, êm đềm, nhẹ nhàng, thậm chí còn ngọt ngào, sâu đậm hơn xưa.

Văn Anh thổ lộ: “Vi thiếu tình cảm của ba từ nhỏ, tôi lại vắng bóng mẹ từ thuở còn thơ. Chính điều này trở thành sợi dây đồng cảm gắn kết hai con người xa lạ bên nhau. Tôi và Vi như hai mảnh ghép rất vừa vặn, bù đắp cho nhau. Thế nên, cách nhìn nhận về cuộc sống, tình cảm, con người,... của hai vợ chồng cũng rất giống nhau”.

“Chân ướt chân ráo” một mình từ đất Bắc vào Sài Gòn lập nghiệp, sau bao nhiêu khó khăn, trắc trở Văn Anh đã tìm được chỗ đứng cho mình nơi đất khách. Thế nhưng, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lấy một cô gái người miền Nam làm vợ. Vậy mà duyên phận đẩy đưa, chàng diễn viên sinh năm 1984 đã phải lòng cô nàng xinh đẹp, cá tính Tú Vi khi hai người cùng tham gia trong một dự án phim. Sau hai năm hẹn hò, họ quyết định về chung một nhà. Khi đó Văn Anh cũng vừa bước sang tuổi 31. Chàng đạo diễn phim Đời cho ta bao lần đôi mươi cười bảo: “Tôi cũng không nghĩ mình sẽ lấy vợ sớm thế đâu, nhưng đó là cái duyên trời định. Mọi thứ đến rất tự nhiên và cả hai đón nhận trong niềm hạnh phúc”.

Vợ chồng Tú Vi - Văn Anh là một trong những cặp đôi đẹp của làng giải trí Việt.

Chia sẻ về cuộc sống sau hai năm kết hôn, Văn Anh tâm sự: “Khi yêu mọi thứ còn mông lung, không chắc chắn, nhưng lấy nhau cuộc sống còn áp lực kinh khủng hơn rất nhiều. Cả hai vợ chồng phải lo toan rất nhiều thứ, từ gia đình, kinh tế đến công việc. Khi độc thân với những việc mình không thích thì không làm, nhưng bây giờ có gia đình rồi, trăm ngàn mối lo nên đôi lúc bản thân không thích vẫn phải làm. Nói thật, kinh tế là vấn đề khá đau đầu, nên cuộc sống của tôi và Vi tất bật, lo toan nhiều hơn. Thế nhưng, dẫu cuộc sống bận rộn, mệt mỏi nhưng tình cảm của cả hai vẫn mặn nồng như thuở đang yêu, có khi còn yêu nhau hơn”.

Quả thật, không gì có thể ngăn trở được tình cảm mà Tú Vi – Văn Anh dành cho nhau. “Tôi vốn là người gốc Nghệ An, nhưng sống ở Hà Nội từ bé. May mắn thay, tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có tư tưởng rất thoáng. Ba tôi cũng là người rất thoải mái với con. Nên, lần đầu tiên Vi về ra mắt gia đình, cô ấy không có chút nặng nề, lo lắng về sự khác biệt văn hóa giữa hai miền. Chỉ trở ngại chút xíu, khi về quê Nghệ An, Vi khó nghe mọi người nói nên tôi trở thành phiên dịch cho cô ấy luôn”, ông xã Tú Vi tâm sự.

Tú Vi - Văn Anh được xem là "ca lạ" giữa showbiz hào nhoáng, thị phi.

Từng bị đồn chiêu trò, hợp đồng hôn nhân

Lâu nay, nhắc đến tình yêu trong showbiz hào nhoáng, thị phi, nhiều người vẫn than vắn thở dài với chuyện sớm nở tối tàn của các cặp đôi. Nhưng, Tú Vi – Văn Anh lại được xem là “ca lạ”. Văn Anh hạnh phúc nói: “Mọi người vẫn kháo nhau, tình chỉ màu hồng khi yêu, kết hôn rồi mới thấm vị đắng, nhưng khi nên duyên vợ chồng với Vi, tôi cảm nhận mình đã lấy đúng người rồi. Bởi, lâu nay trong giới showbiz, những nghệ sĩ nổi tiếng lấy nhau thường rất khó tìm được tiếng nói chung trong hôn nhân để có được hạnh phúc bền lâu. Nhưng, tôi và Vi lại khác! Vi là người luôn biết chia sẻ, đồng cảm, thấu hiểu, có sướng cùng hưởng, có khổ cùng chia. Trong mắt tôi, Vi là một người vợ hoàn hảo. Cuộc đời của tôi có Vi là điều quá tuyệt vời.

Nói đúng hơn, tôi và Vi phải có nhau mới làm việc được. Nếu cả hai cùng làm thì mọi việc trôi qua đơn giản, nhẹ nhàng hơn là mỗi người tự làm”.

Tú Vi tiếp lời ông xã: “Thực ra, tôi và Văn Anh làm trong showbiz, nhưng hai người không quá đắm chìm vào thế giới hào nhoáng này. Vốn dĩ, cả tôi và chồng đều không nghĩ mình là người nổi tiếng, nên không cầu toàn, cũng không phải giữ hình ảnh quá nhiều trước mặt mọi người. Chính vì vậy, hai vợ chồng không bị tác động bởi những cám dỗ bên ngoài. Chúng tôi vẫn xem nhau là người bình thường, trung thành với sự giản dị nên cuộc sống hôn nhân của hai đứa vẫn như bao người khác mà thôi.

Tất nhiên, khi là người của công chúng chúng tôi cần giữ gìn hình ảnh, nhưng cũng chỉ ở mức phù hợp với con người thật của mình chứ không cố “gồng” mình để trở nên hoàn hảo. Nếu đi ra đường, thích xuề xòa thì cứ xuề xòa đúng tầm của mình, chứ đừng thích mặc áo thun lại “làm màu” mặc áo sơ mi rồi mất thoải mái”.

Những hình ảnh hạnh phúc của cặp đôi Tú Vi - Văn Anh khiến người ghen tỵ.

Thật ra, từ thuở yêu nhau đến lúc về chung một nhà, Văn Anh – Tú Vi từng phải đối mặt với những tin đồn không hay, nhưng tình yêu chân thành đã giúp họ vượt qua tất cả “bão tố” đó. Nhớ lại quãng thời gian khó khăn ấy, Văn Anh ngậm ngùi: “Từ khi yêu nhau, dư luận đã đồn thổi, hai đứa chiêu trò, PR cho phim mới, thậm chí đến khi cưới nhau mọi người lại nói rằng, đó là hợp đồng hôn nhân. Nhưng, cuộc sống mà, mọi người muốn nghĩ sao đó là quyền của họ.

Có lẽ, họ đã mất niềm tin vào tình yêu trong showbiz quá nhiều rồi. Lúc đó, tôi và Vi đã nắm chặt tay nhau, thay vì mất thời gian vì những ồn ào không đáng có, hai đứa gắng trân trọng, giữ gìn hạnh phúc riêng của mình. Tôi tin rằng, thời gian sẽ trả lời tất cả”.

Đôi vợ chồng trẻ như hình với bóng khi xuất hiện tại các sự kiện của làng giải trí.

Từ khi kết hôn Tú Vi – Văn Anh không còn xuất hiện nhiều trên màn ảnh, mà chuyển hướng sang làm quản lý, nhà sản xuất phim. Khi bắt tay vào sản xuất phim, vợ chồng Tú Vi – Văn Anh phải đối mặt với không ít trở ngại, khó khăn.

“Trước đây, cứ hoàn thành vai diễn của mình là trở về nhà, không phải lo lắng gì, nhưng khi chuyển qua sản xuất phim, mình phải quản lý hàng trăm con người, lo toan bao nhiêu thứ nên đau đầu gấp vạn lần. Điều thuận lợi nhất của việc chuyển hướng này là sự chủ động về thời gian. Cả hai cùng lên phim trường, về nhà cùng tính toán, bàn chuyện công việc, chúng tôi có nhiều thời gian dành cho nhau”, Tú Vi bày tỏ.

Khoảnh khắc tình cảm, siêu lãng mạn của Tú Vi - Văn Anh.

Hiện tại, hai vợ chồng cũng đang cố gắng “cày” để có kinh tế tích lũy chuẩn bị cho việc sinh em bé. Tiết lộ về kế hoạch sinh con, Văn Anh chia sẻ: “Đáng nhẽ là năm nay, nhưng vì bận công việc nên kế hoạch sinh em bé lại phải gác sang đầu năm tới. Trong thâm tâm, Vi cũng muốn sinh con trai đầu lòng, nhưng với tôi, con nào cũng được. Con cái là lộc trời cho, miễn sao con lớn lên khỏe mạnh nên người là hạnh phúc rồi”.